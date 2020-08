Vândalos picharam CSU de Francisco Morato que foi recém-reformado

Em nota, a prefeitura repudiou o ato e publicou fotos para mostrar como ficaram as paredes do CSU. Confira parte da nota:

“Há um mês a população moratense comemorou a entrega das melhorias e reforça de diversas áreas do nosso Centro Social Urbano, junto com a inauguração do Novo Ginásio Poliesportivo Professor Luiz Felipe Corrêa Leite.

Todo esse cuidado e carinho foi uma demanda da população moratense durante o PPA participativo, que ama o espaço e tem apreço enorme pelo equipamento que carrega tantas histórias. Porém, nem todos carregam esse afeto, tampouco, o respeito.

Na manhã dessa terça-feira (4/08) as paredes do CSU amanheceram vandalizadas com pichações feitas por pessoas que não representam, de maneira alguma, o que é ser moratense.

Repudiamos o ato que passa por cima dos valores culturais de nossa cidade, desrespeitando e insultando os sonhos da população, verdadeiramente, moratense.

No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.”