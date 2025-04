Vanda and The Youngs faz tributo ao AC/DC

Foto: Divulgação

Grupo liderado por Daniel Daibem toca os clássicos da primeira fase da banda australiana

Na próxima sexta-feira (4) o grupo Vanda and The Youngs faz apresentação única no Blue Note SP. O grupo liderado pelo guitarrista/cantor/produtor Daniel Daibem sobe ao palco da região central da capital com o show “AC/DC Early Days” tocando os hits da primeira fase da banda australiana ainda com o vocalista Bon Scott (1946-1980).

Nos primeiros anos de estrada o AC/DC, liderado pelos irmãos Angus e Malcolm Young (1953-2017), trazia forte influência blueseira e do rhythm and blues e teve os álbuns lançados entre 1975 e 1979 produzidos por George Young (1946-2017) e Harry Vanda.

Surgiu daí a ideia de criar o Vanda and The Youngs. Daniel Daibem e seus parças vêm se apresentando por todo o Brasil tocando hits de “High Voltage” (1975), “T.N.T.” (1975), “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” (1976), “Let There Be Rock” (1977) e “Powerage” (1978). O toque de Midas de George Young e Harry Vanda também está presente em “If You Wanna Blood (You Got It), de 1979, único álbum ao vivo do AC/DC com Bon Scott.

Essa fase é enaltecida e reverenciada por Daibem que, além de tocar os clássicos da primeira fase do AC/DC ainda conta histórias deliciosas sobre os Young e companhia.

No set list dos caras estão “Problem Child”, “Whole Lotta Rosie”, “Let There Be Rock”, “Go Down”, “If You Wan’t Blood”, Can I Sit Next to You, Girl”, “T.N.T”, “High Voltage”, “The Jack”, “Ride On”, “Love Hungry Man”, entre outros.

SERVIÇO

Vanda and The Youngs – Tributo ao AC/DC

Dia 4 de abril – 22h30

Blue Note São Paulo

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/vanda-and-the-youngs/