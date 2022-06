Vamos ajudar o Ezequiel? Ele precisa de sua solidariedade

A família, com ajuda de voluntários, deu início a uma campanha na internet em busca de recursos para que ele possa realizar o tratamento fora do Brasil. Um perfil no Instagram também foi criado para informar os apoiadores.

Segundo a mãe Janaia Xavier de Oliveira, seu filho trata da doença desde de 1 ano e 4 meses. Ele já passou por quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgia e no momento está em imunoterapia.

“Descobrimos que existe um tratamento que impede a volta do câncer, o DFMO. A questão é que ele não é oferecido no Brasil. Entramos em contato com a equipe médica nos EUA e o Ezequiel já foi ingressado no programa com duração de 2 anos. A medicação é oferecida de forma gratuita, mas os custos com consultas, exames e transportes são de nossa responsabilidade. Precisamos arrecadar R$ 80.000,00 para dar continuidade ao tratamento, explicou”.

A iniciativa conta com o apoio voluntário de várias pessoas, incluindo Marcos Henrique Seoane Lizas, policial militar de Caieiras que não pensou duas vezes em ajudar quando soube da situação envolvendo a criança e seu amor pelas forças de segurança. “Não existe nada nesse mundo que me deixa mais feliz e satisfeito do que ajudar alguém. Quando fiquei sabendo do Ezequiel me coloquei a disposição”, disse o policial.

Segundo Marcos, o menino sempre passou seus aniversários dentro de um hospital e com o diagnóstico de que nada mais poderia ser feito no Brasil, devido à falta de tecnologia, ele foi questionado pela mãe o que queria ganhar de presente. “A resposta foi: não quero nada mamãe, apenas ter um amigo policial. Imediatamente a esposa do meu primo me avisou e perguntou se eu tirava uma foto com ele. Além de me emocionar, prometi fazer muito mais sem dizer o que faria”, falou o policial.

Com a ajuda dos irmãos de farda, ele promoveu uma visita surpresa a Ezequiel. “Me empenhei tanto que nem dormia a noite. Recebi mensagens de policiais, bombeiros e GCMs de várias localidades dizendo que me ajudariam. Foi um sonho realizado para ele receber não um, mas vários amigos fardados. Chorei por muitas vezes em perceber o carinho dos irmãos de farda e poder contar com eles nessa nobre ajuda” destacou Marcos.

Empenhado na campanha, ele reforça o pedido de ajuda. “Só é possível realizar o tratamento nos EUA. Precisamos da ajuda para poder levar ele a cada 3 meses e isso tem um custo muito alto”, esclareceu o PM, reforçando o que já foi dito pela mãe sobre o valor a ser angariado.

Até a quinta-feira, 2, no site de financiamento coletivo, foram arrecadados quase R$ 12 mil. Para colaborar ou conhecer mais sobre a campanha acesse https://www.vakinha.com.br/2812903 ou @eze.quielvitor no Instagram.

