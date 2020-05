Vale-gás retoma pagamento a partir do dia 18

A prefeitura de Caieiras inicia o segundo período da entrega do vale-gás, com atualização do calendário. A ação faz parte do programa “Caieiras Estende a Mão”, para dar apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica que são beneficiárias do programa “Bolsa Família” afetadas de alguma forma pela pandemia de COVID-19.