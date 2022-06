Vale Gás é reajustado para R$ 110 em São Paulo

O Vale Gás é pago em três parcelas bimestrais, com o novo valor de R$ 110 aplicado de forma imediata. O aumento foi determinado por Rodrigo para deixar o valor do benefício compatível aos preços atuais dos botijões de 13 kg do gás de cozinha, conforme dados colhidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).

De acordo com as informações da ANP, o botijão de gás em São Paulo tinha preço médio de 112 entre os últimos dias 15 e 21. Em julho de 2021, quando as primeiras parcelas do Vale Gás começaram a ser pagas, o valor médio do mesmo produto em São Paulo era de R$ 91.

