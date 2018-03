Vale a pena o rendimento da poupança?

Pode ser também o depósito bancário cujo dinheiro, por não ser movimentado, acumula juros e recebe correção monetária, o que significa receber a nomenclatura de caderneta de poupança.

Na verdade, a poupança é um tipo de investimento seguro que, apesar de ter uma baixa rentabilidade em termos de retorno financeiro, acaba configurando como um colchão de luxo dentro do banco.

Geralmente os recursos investidos pelos poupadores na poupança, tem destinação para investimentos em infraestrutura habitacional do governo. Bem por isso receberam o cognome de “cadernetas de poupança”, em razão de serem, historicamente, destinadas à pequenos depositantes e investidores financeiros.

Normalmente não oferecem uma remuneração atraente aos depositantes em função do uso de um redutor calculado sobre os juros.

Contudo, quando existe uma tendência de redução da taxa SELIC (indicador das taxas de juros), a poupança acaba virando um investimento bacana, justamente por ser isenta de imposto de renda e imposto sobre operações financeiras.

Rentabilidade

Falar em poupança ou conta poupança remete ao tipo de investimento financeiro, em conta poupança de baixo risco e também de baixa rentabilidade, geralmente garantido pelo governo.

Se não for o maior, a caderneta de poupança é um dos investimentos mais tradicionais justamente por causa da segurança que ele garante, lembrando sempre que segurança é sinônimo de baixa rentabilidade.

Quanto maior o risco, menos seguro o investimento e, provavelmente, mais rentável.

Depois do item segurança, a poupança possui outra vantagem a ser considerada. Trata-se da rentabilidade desse tipo de investimento que é definida pelo Banco Central.

Isso significa que todos os bancos são obrigados a praticar a mesma correção para esse tipo investimento, ou seja, seja qual for o banco escolhido para abrir uma poupança, a rentabilidade será a mesma.

Prazos e quantias

Com quantias baixas, trocos e economias poucas ou mais altas, esse investimento serve para guardar essas pequenas quantias para que seja usada em momento qualquer por seu depositante.

Para se falar em prazo, não existe uma data estipulada para sacar valores da conta, apesar de refletir na contagem dos juros, dependendo do dia do saque. O ideal é esperar o aniversário – data do depósito anterior fazer 30 dias.

Por exemplo, se você colocou o dinheiro na poupança no dia 15 de junho, esse valor sempre terá o rendimento no dia 15 de cada mês. O motivo para controlar essa data é fundamental: se você pegar o dinheiro antes do aniversário da conta, não vai ganhar nada pelo tempo em que ele ficou aplicado. Por isso é importante ter o extrato de quando fez o depósito.

Por isso, sempre que possível, procure fazer o resgate do dinheiro depois do aniversário da conta. Lembre-se que se o aniversário da conta cair no final de semana ou feriado, o rendimento será creditado no primeiro dia útil depois dessa data.

Ou seja, se sua conta faz aniversário no sábado, espere até a segunda-feira para resgatar o dinheiro.

Outra coisa que pode ajudar a controlar os prazos está na data em que faz os depósitos. Procurando concentrar as aplicações da poupança sempre no mesmo dia do mês sempre ou no último dia do mês, ficará mais fácil controlar os rendimentos da sua conta e saber quais os melhores dias para resgatar parte do dinheiro.

Uma das vantagens em se falando de valores é que, essa modalidade de investimento é isenta de tributos. Em termos de depósito, não há um valor mínimo que deva ser depositado, porém a conta com saldo zero e sem movimentação no período de 6 meses ou 180 dias é encerrada.

Para Zelia Terezinha de Souza, recepcionista senior, 47 anos, a poupança é o melhor caminho. “Sempre que sobra um pouquinho boto lá. Tento ao máximo deixar pelo menos 30 dias sem mexer.

A gente ganha pouco juros, mas ganha. É melhor que deixar embaixo do colchão sem render nada. O gerente do banco disse que, no meu caso, essa é a melhor modalidade.

Como cuido do meu pai, preciso dessa disponibilidade e como não é muito que posso poupar, se não tenho imprevistos, consigo uma graninha extra”.