Vale a pena comprar no comércio local. Dia dos pais é no comércio de Caieiras

Que tal antes de sair às compras em shoppings ou em outras centros de compras, pesquisar e consultar as lojas que estão aqui pertinho com variedades e excelentes opções. Melhor que isso, com preços ótimos. Afinal, eles geram empregos, renda e bons negócios. Prestigie o comércio local, o maior beneficiário é você!

Confira os comerciantes que participaram dessa campanha e que apostam no potencial da “Cidade dos Pinheirais”.

Arca contábil

Serviços de contabilidade em geral. Não se preocupe com a contabilidade de sua empresa. Deixe nas mãos de quem tem experiência e entende do assunto. Tel: 4605-9553.

Vip Imóveis

Venda, compra, locação e administração de imóveis na cidade de Caieiras e região. A Vip também realiza pesquisa de mercado e avaliações. Serviços imobiliários em geral. Consulte. – End.: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 170, Centro, Caieiras. Tel: 4445-1824 / 4605-8880.

Sabor da Roça

Conheça o que existe de melhor em bolos e doces caseiros em geral. São vários sabores e uma diversidade de produtos sob encomenda. – End.: Rua João Dártora, nº 305, Centro, Caieiras. Tel: 4445-5030 / 9.7371-6206 / 9.7980-2393.

Chaveiro Caieiras

A chave quebrou? A fechadura da porta emperrou? Não se desespere. Ligue agora mesmo para quem entende do assunto e resolva seu problema em alguns minutos. Trabalhamos também com chaves de veículos. – End.: Avenida 14 de Dezembro, nº 254, Centro, Caieiras. Tel: 4605-6268 / 9.4447-7722.

Prática Educação

Utilizando de uma metodologia diferenciada, a Prática Educação oferece diversos cursos de forma efetiva dando ao alunos o preparo necessário e qualificado para encarar o mercado de trabalho. São cursos de gestão, tecnologia e idioma. – End.: Avenida Dr. Armando Pinto, nº 51, Centro, Caieiras. Tel: 4605-5189.

Sadeb Clínica Médica

A Sadeb é especializada em oferecer exames e consultas na região de Caieiras e região. Trabalhamos com diversos convênios e estamos prontos para lhe atender em mais de 20 especialidades. – End.: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 244, Centro, Caieiras. Tel: 4442-7020

Batataria Caieiras

Com atendimento delivery, a Batataria Caieiras é especializada em batatas recheadas, oferece pratos diversos e yakissoba. Se bater aquela fome, ganhe tempo e ligue para os números 4273-0895/96226-6406 ou 95256-5442. Atendimento de quinta a sábado, das 19 às 23 horas. Aceita também pedidos pelo aplicativo iFood.

Via Decoratta

Decorar sua casa ficou mais fácil e prático com a Via Decoratta. Eles oferecem pisos laminados e vinílico, papel de parede, forro de PVC, higienização de sofá, divisórias, cortinas e persianas. Peça já um orçamento e deixe sua casa um luxo. – End.: Avenida dos Estudantes, nº 165, Centro, Caieiras. (Spazio Avenida) Tel: 9.8032-3672.

Sensu Sushi

Restaurante japonês de ótima qualidade em Caieiras. Oferece diversos pratos diferentes. Além disso, o cliente pode optar e se deliciar com um rodízio de comida japonesa de primeira. – End.: Praça Santo Antônio, nº 09, Centro, Caieiras – ao lado da Igreja Santo Antônio. Tel: 4605-8524.

Abuela Tex Mex

Saia da rotina e experimente uma deliciosa refeição mexicana. O restaurante oferece tacos, burritos, nachos, quesadillas e um rodízio completo com essas delícias. – End.: Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, 2042, Serpa, Caieiras. Tel: 4605-2928.

Sabor & Cia

Restaurante qualificado pelos clientes como um local aconchegante e com muitas opções de comidas e bebidas. Ambiente familiar e um atendimento diferenciado. Pratos típicos de cada estação, comida a vontade e shows musicais. – End.: Avenida dos Estudantes, nº 188, Centro, Caieiras. Tel: 4445-1860.



Açaí da Praça

Com diversas opções de açaí, o espaço oferece também caldos e bebidas quentes durante o inverno. É possível fazer várias combinações de frutas e açaí e receber o pedido em casa. Outra especialidade da casa é a venda de tapiocas. São vários sabores a disposição. – End.: Rua José Dias de Moraes, nº 93, Vila dos Pinheiros, Caieiras. Tel: 94325-4553.

Drinks Bola

O drinks bola é uma empresa de prestação de serviço de bartenders. Trabalhamos com festas em geral, casamentos, aniversário, eventos corporativos e religiosos. Faça seu orçamento sem compromisso. Tel: 9.4325-4553 / 9.7631-6825. Email: contato@drinksbola.com.br.

Quel Fackri Estética Avançada

Estética avançada para o equilíbrio do corpo e da mente. Serviços de massagem e depilação. Relaxe e fique com a mente tranquila com os procedimentos oferecidos pela Quel Fackri Estética Avançada. – End.: Rua Domingos do Carmo Leite, nº 325, Centro, Caieiras. Tel: 9.8884-1655.

Vagão Black Burguer

Venha saborear um delicioso hambúrguer artesanal. São várias opções a preços justos. Os lanches podem ser comprados individualmente ou com combos quem acompanham batata e refrigerantes. Vale a pena conferir. Quem aprecia um bom hambúrguer não vai se arrepender. – End.: Avenida 14 de Dezembro, nº 186, Centro, Caieiras. Tel: 4442-0092 / 9.6393-0011.

Bilisco Calçados

A loja oferece várias marcas de calçados e acessórios com valores que cabem no seu bolso. Há seis anos em Caieiras, a Bilisco realiza promoções com produtos a preço de fábrica que podem ser conferidas a cada dia. – End.: Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 49ª, Centro, Caieiras. Tel: 4605-6905.

Subway

A primeira grande marca de fast-food a se instalar em Caieiras oferece uma variedade de sanduíches. O cliente é quem monta seu lanche, quente ou frio, escolhendo o recheio, saladas, queijos, molhos e o pão. O restaurante fica aberto 24 horas aos finais de semana e é uma opção de refeição nas madrugadas. End.: Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 1996, Serpa, Caieiras.

Lugasi Sports

A Lugasi Sports oferece uma grande variedade de artigos esportivos. Confecciona ainda camisas personalizadas, uniformes para times e materiais esportivos em geral. End.: Rua Guadalajara, nº 298, Centro, Caieiras. Tel: 4899-1122.

Depilclean

A Depilclean conta com uma atendimento especializado em depilação e estética em geral. Massagem relaxante, limpeza de pele, drenagem e estética facial estão entre alguns dos serviços oferecidos. Para maior comodidade dos clientes, o atendimento ocorre com hora marcada. End.: Avenida 14 de Dezembro, nº 220, sala 01, Centro, Caieiras. Tel: 9.7378-4925 / 4442-2378.

Casa Decor Caieiras

Deixe o ambiente de sua casa aconchegante e bonito com a Casa Decor Caieiras. Na loja você encontra a solução ideal com a grande variedade de pisos vinílicos e laminado. Faça um orçamento sem compromisso. O pagamento pode ser facilitado. End.: Rua João Pacheco, nº 39, Serpa, Caieiras. Tel: 4605-6167 / 9.7429-2809.

Pizzaria Casa Aguiar

Com promoções semanalmente e uma vasta opção de pizzas e esfihas, a Casa Aguiar é o lugar certo para matar sua fome. A pizzaria dispõe de um espaço aconchegante para receber os clientes e trabalha também com a entrega de forma rápida e prática. End.: Rua Mauá, nº 129, Serpa, Caieiras. Tel: 4899-1293 / 4442-3671.

Biotratos

A Biotratos é uma farmácia de manipulação com serviço diferenciado e de qualidade, prestando a devida assistência personalizada e oferecendo um preço justo. Um novo conceito em atendimento para região de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. End.: Avenida Quatorze de Dezembro, 226 – Centro, Caieiras. Tel: 4442-4976 / 9.7497-4976.

Chiknelo

Seja qual for o estilo, na Chiknelo você encontra o chinelo ideal para você ou presentear alguém. São produtos lindos, diferenciados e personalizados pertinho de você. Vale a pena conferir a variedade e artigos a venda. End.: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 152 – Centro – Caieiras. Tel: 9.7191-0361.

FO Marmoraria

Especializada em mármore e com sede em Caieiras há anos, a FO Marmoraria conta com um serviço diferenciado. Faça uma visita e confira a variedade de pedras e produtos relacionados à disposição dos clientes. End.: R. Mauá, nº 99, Serpa, Caieiras. Tel: 4605-4903 / 4445-5511.

Calhas e Rufos Banhe

Você que procura acabamento para seu telhado ou quer eliminar infiltrações decorrentes da chuva, procure a Calhas e Rufos Banhe. O cliente encontra calhas, rufos, coifas, duto, condutores, telhas galvanizadas, materiais hidráulicos e mais uma série de artigos. Rua Santa Rita, nº 160, Jardim São Francisco Caieiras. Tel: 4445-7334 / 4445-1602 / 9.9652-7636.

Habib’s

A famosa rede fast-food de comidas árabes é uma ótima opção para refeições rápidas e encontro com os amigos para tomar um chopp após o trabalho. Com um vasto menu de comidas e bebidas, o restaurante conta com combos e promoções semanais. End.: Rodovia Tancredo de Almeida Neves, Km 36, Serpa, Caieiras. Tel: 3003-2828.

Panqueca e Cia

Com restaurantes em Caieiras e Francisco Morato, a Panqueca e Cia é um ótimo lugar para saborear uma boa comida e ainda reviver o passado já que o ambiente é personalizado com objetos e artigos de época, anos 1960 e 1970. End.: Avenida Presidente Kennedy, nº 671, Jardim São Francisco, Caieiras. Tel: 4605-6382.

Sogaz

Acabou o gás? Não se preocupe. A Sogaz está sempre ligada e esperando por sua ligação. A revendedora da Ultragaz em Caieiras conta com um serviço especializado e veículos circulando diariamente pelos bairros da cidade. End.: Rua Espirito Santo, nº 32, Jardim Esperança, Caieiras. Tel: 4442-1500.

Belly

A Belly oferece moda executiva e evangélica com peças exclusivas e lindas. Com loja física e site, o cliente encontra uma variedade de roupas, em especial vestidos com estampas e lisos. São diversas opções esperando por você. End.: Alameda das Laranjeiras, nº 19, Laranjeiras, Caieiras. Tel: 4442-3156.

Pé-de-moleque

Na hora de fazer uma festa ou comprar produtos para sua empresa, a Pé-de-moleque é uma ótima opção. Lá você encontra embalagens descartáveis e artigos para festa. Copos, pratos, bandejas, sacolas e produtos de limpeza. End.: Rua Manoel Gaspar, nº 22, Centro, Caieiras. Tel: 4445-4897.

Isso

Se você sofre com internet lenta, a ISSO é a solução. Com planos de 35, 50 e 100 Mb de velocidade, você nunca mais vai ficar na mão. Assine já e garante a velocidade de internet dos seus sonhos em sua casa ou comércio. www.issoi.com.br. Tel: 3090-2400.

Glam Modas

Instalada na região há anos, a Glam Modas continua sendo referência quando se busca roupa de grife e de qualidade. Instalada no Shopping Franco da Rocha, a loja oferece modas masculina e feminina e acessórios exclusivos. End.: Avenida Expedicionários, nº 77, Centro, Franco da Rocha. Tel: 9.7436-9182 / 9.7237-9183.