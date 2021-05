Val Santos convida a viajar

O ticket para a vigem é “1986”, primeiro trabalho solo de Val que, está sendo disponibilizado somente nas plataformas digitais. A década de 80 e, sobretudo o ano que dá título ao disco, foram importantes para o metal. Para se ter uma ideia em 1986 foram lançados, entre outros, “Master of Puppets” do Metallica, “Reign in Blood” do Slayer e “Peace Sells…But Who’s Buying?” do Megadeth. Álbuns incríveis que tiveram projeção planetária e em território nacional influenciaram as então nascentes Viper, Vodu e Volkana.

Segundo Santos, “1986”, o álbum, é homenagem a um período emblemático em sua trajetória. “É tudo baseado nos anos 80 que é a época que me influenciou muito na música. Grupos como Metallica, Kiss, Iron Maiden, Viper, são exemplos dessas influências, especialmente o Viper a qual acompanhei desde o começo, toquei batera e depois voltei como guitarrista em 2006, o disco reflete essa época”, diz. No set list estão, entre outras, “Cross The Line”, “Fire”, “Dreamer”, “Dead Words” e “Superheroes”. Destaque também para “Warriors Of Metal”, primeira composição de Val e que nunca havia sido gravada. Vale a pena conferir.