Vai viajar? Confira as dicas para proteger a casa

Natal e Réveillon, as datas mais movimentadas do ano se aproximam e, com elas, surgem também algumas preocupações. Dá para viajar com a família toda? Como fica a segurança da casa? Pos é, esse é o momento ideal para reforçar a segurança dos condomínios e casas individuais, já que a ausência dos habitantes é um dos pontos que facilita ações criminosas e, consequentemente, faz crescer o número de roubos e furtos.