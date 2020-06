Uma das mais belas canções criadas neste período de pandemia é “Andrá Tutto Bene” (Vai Ficar Tudo Bem), do jovem cantor e compositor português Cristóvam. A música ganhou três versões para o Youtube (lyric vídeo, com legendas em português e inglês) e em poucas semanas ja teve centenas de visualizações. O clipe dirigido por Pedro Varela, competente cineasta português, traz imagens de cidades vazias, pessoas confinadas e a esperança de que tudo vai passar.

De acordo com Cristóvam estamos assombrados pela ansiedade, procurando dentro de cada um de nós a melhor forma de combater o vírus. “Escrevi e gravei a canção no meu pequeno estúdio como minha forma de o fazer. Não é suposto ser nada mais do que a minha pequena tentativa de mandar um grito de esperança aqui do meio do mar (mora numa ilha nos Açores) para todos aqueles que neste momento mais precisam. Separados lutamos juntos e resistimos”, filosofa o jovem português. Para conferir o vídeo de “Andrá Tutto Bene” no Youtube basta acessar: