Vagas abertas para hidro e natação em Caieiras

Serão dez vagas para cada turma, nos seguintes horários: quatro turmas no período da manhã, central às 7h, 8h, 9h e 10h; três turmas no período da tarde, central às 14h, 15h e 16h; três turmas no Portal das Laranjeiras às 17h30, 18h30 e 19h30. As aulas começam no dia 4 de fevereiro.

Já para a natação, a pré-inscrição ocorrerá em 5 de fevereiro. Aqueles que pretendem fazer as aulas na parte da manhã devem comparecer no local às 09h, e na parte da tarde às 15h.

Confira as turmas e as vagas disponíveis: nascidos a partir de 2002 iniciantes (adulto) – 35 vagas (segunda e quarta-feira às 17h30); nascidos de 2003 a 2005 – 35 vagas (segunda-feira às 16h15); nascidos de 2006 a 2008 – 70 vagas (de quarta e sexta-feira às 08h e às 16h30); nascidos de 2009 e 2010 – 70 vagas de manhã e de tarde (segunda-feira às 08h45 e às 15h30, quarta e sexta-feira às 09h e às 15h30); nascidos de 2011 e 2012 – 70 vagas de manhã e de tarde (segunda-feira às 10h45 e às 14h15, quarta e sexta-feira às 10h e às 14h30).

Para fazer a inscrição, além de comparecer no local citado, o munícipe deverá levar o RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Os exames médicos acontecem toda segunda-feira às 11h e terça-feira às 14h30.

O Centro Esportivo Municipal fica na Rua Portugal, nº 300.