Vaga privativa em frente a comércio gera debate

Várias situações nesse sentido e muito comuns entre os municípios podem ser notadas na região quando comparadas ao centro de Caieiras e na Avenida Pauliceia, em Laranjeiras. São diversos exemplos de comerciantes que rebaixaram a guia e fizeram da calçada local para estacionamento de clientes. O mesmo ocorre em municípios como Franco da Rocha, Francisco Morato e circunvizinhos.

Em rápida busca na internet é possível encontrar várias ocorrências e até disputas judiciais envolvendo o tema que é polêmico, mesmo com a existência da resolução nº 302 de 18 de dezembro de 2008 do Contran, Conselho Nacional de Trânsito, que em seu artigo 6º diz que “é vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situações de uso não previstas nesta Resolução”.

Vale lembrar que o Contran estabelece apenas algumas regras para solicitação de vaga privativa, mas nunca estas poderão ser instaladas em guias rebaixadas. Sendo assim, não existe estacionamento privativo para clientes, já que ao destinar toda a frente de sua propriedade para estacionamento, o proprietário está privando o cidadão comum de estacionar na via pública. A única maneira do comerciante fazer um estacionamento privativo é criando uma entrada e saída de veículos, de acordo com os espaçamentos exigidos no Plano Diretor ou na lei de uso e ocupação do solo de seu município, e deixar o restante da via com a calçada alta, permitindo o estacionamento público.

No caso de Caieiras, Fábio Simas, do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, explicou que se a área for particular, o proprietário tem o direito de fazer o rebaixamento e recuo para o cliente. Já no caso área pública, mesmo que exista o estacionamento, qualquer um pode estacionar. “Na região dos bancos, por exemplo, foi feito uma fiscalização e se trata de espaço do prédio que pode controlar a área de entrada e saída. Agora, aqueles que utilizam a calçada de estacionamento, estão irregular”, declarou.

Vagas especiais

Na sexta-feira, 26, a retirada de duas vagas destinadas a idosos e deficientes na Rua Manoel Gaspar, no Centro, em Caieiras, promovida pelo Demutran, não foi bem aceita por quem estava acostumado a estacionar no local.

No momento em que a reportagem do Regional News fazia fotos do local, duas pessoas, uma delas com mobilidade permanente foram pegas de surpresa.

“Essa vaga era importante, mas confesso que quase sempre estava ocupada pelo mesmo veículo. Achava estranho, mas mesmo assim, as vezes eu utilizava e vai fazer falta”, disse o cidadão.

Da mesma maneira se pronunciou uma idosa. “Era mais fácil estacionar aqui e ir no banco que fica desse lado. Agora, terrei de procurar outra mais próxima”, declarou.

Para esclarecer, Fabio Simas, do Demutran, foi procurado e que o sistema de estacionamento rotativo da área central de Caieiras conta com 48 vagas especiais, PNE e Idoso, superando o número de vagas contido nas resoluções do Contran.

Quanto às vagas suprimidas, explicou que serão implantadas em local de maior demanda e que elas podem ser solicitadas e serão analisadas pelo critério técnico e demanda existente no local, bem como considerando o tipo de comércio existente ao redor, desde que já não existam vagas suficientes para atendimento da citada demanda.

O prefeito Gersinho Romero também foi procurado e informou que existe em andamento um projeto para atender todos os quesitos de acessibilidade e vagas de estacionamento em Caieiras.