Vaga em creche de período integral passa por avaliação de mães

De acordo com ela, a distribuição de vagas é injusta e beneficia quem não precisa. “Esclarece com o prefeito porque a vaga na creche em período integral é só para as crianças que tem pais drogados ou que são cuidadas por idosos?”, questionou em comentário feito na publicação do jornal onde o prefeito esclarece acerca de reclamações da população.

Ainda segundo Angélica, ela que é trabalhadora e precisa da vaga, tem de se ‘virar’.

Para esclarecer, o jornal procurou o prefeito Gersinho Romero. Em sua explicação, o gestor apontou existir critérios. “Não somos nós que estabelecemos os critérios para ter o filho na escola em período integral. Temos uma comissão de mães em cada escola dos bairros. Primeiro, é feita uma avaliação. Se comprovado que essa mãe realmente precisa, a assistente social vai até a casa da pessoa para fazer um laudo e libera a vaga”, elucidou.

Sobre alguém ter vantagem, o prefeito rebateu. “Não importa qual é a classe social ou atividade da pessoa. O que importante para nós é a necessidade. O direito é para todos e essa comissão foi criada para ajudar a prefeitura”, finalizou.