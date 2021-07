Vacinação contra gripe será liberada para toda população a partir de segunda-feira (12)

A vacinação contra a gripe está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios. Para receber a dose, é necessário comparecer a um dos postos de vacinação com documento original com foto.

A vacina protege o organismo contra o vírus Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2) e é de suma importância neste momento de pandemia da Covid-19 para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, bem como internações, óbitos e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os do Coronavírus.

COVID-19

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra COVID-19 deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas a prevenção contra estas doenças.

Se houver interesse em intercalar o cronograma, como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra COVID-19.

Respeitando os protocolos de prevenção, as salas de vacinação deverão manter organização do ambiente e evitar aglomerações, com distanciamento entre mesas e profissionais e pacientes, além da disponibilização de álcool para higienização das mãos.

A aplicação da vacina contra a gripe deve ocorrer em sala distinta da reservada para imunização contra COVID-19.

Os profissionais estão orientados a fazer triagem com identificação de paciente com sintomas respiratórios, como tosse, coriza e falta de ar. Os que apresentarem apenas tosse ou coriza poderão receber a vacina, com a orientação para procurar um serviço de saúde. A mesma recomendação será dada aos que apresentarem febre ou mau estado geral, e neste caso a aplicação da vacina precisará ser reprogramada até a recuperação do quadro clínico.