Vacinação contra gripe será antecipada. Idosos terão prioridade

A ideia era vacinar as gestantes, crianças com até seis anos, mulheres até 45 dias após o parto e idosos. No entanto, a estratégia mudou e os idosos passaram a ser considerados como prioritários para a vacinação porque é nesse grupo de pessoas que as doenças respiratórias mais afetam.

A segunda etapa da campanha, que começa em 16 de abril, os professores e profissionais da segurança-pública terão prioridade na vacinação. O Dia D da campanha será realizado no dia 9 de maio.

A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas, tem eficácia contra tipos de influenza – como o H1N1.