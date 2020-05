Vacinação contra a gripe entra em nova fase. Confira quem pode ser imunizado

A segunda etapa desta fase vai de 18 de maio até 5 de junho. Nela serão incluídos professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. A exemplo das demais fases, a meta do governo é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos. Na terceira fase, a meta é imunizar 36,1 milhões de pessoas do grupo prioritário.

As vacinas estão sendo aplicadas no CIAS, Centro Integrado de Atendimento a Saúde, no Centro, e nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Laranjeiras, Vila Rosina, Jardim Nova Era e Vera Tereza das 7 às 17 horas. Já na UBS do Jardim Marcelino a vacinação acontece das 7 às 13h.

De acordo com a Secretaria da Saúde, se algum munícipe se enquadre nos grupos prioritários das fases anteriores (idosos, profissionais da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários) ainda não tenha se vacinado, basta comparecer à Unidade de Saúde mais próxima para se imunizar.