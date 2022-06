Vacinação antirrábica em Caieiras exige cadastro

De acordo com o governo municipal, o Governo do Estado não permite mais a campanha anual fixa para Caieiras, tendo em vista, o município não estar entre as cidades listadas como potenciais em pandemia da doença. Por essa razão, um pequeno lote mensal é enviado. Desde o início da campanha, em abril deste ano, os tutores estão sendo chamados por ordem de inscrição de acordo com a lista de cadastros e informados sobre o dia e horário para vacinação dos animais que está sendo feita no Velódromo de Caieiras. Cada tutor poderá cadastrar apenas um animal por vez. No dia da vacinação será necessária a apresentação de comprovante de domicílio em Caieiras.

Segundo a prefeitura, muitas pessoas agendam e não comparecem. Por essa razão, os faltosos cadastrados na lista, irão para o final da fila.

Informações e cuidados importantes

– A vacinação para cães e gatos é a partir dos três (03) meses de idade;

– Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;

– Cães e gatos devem estar saudáveis. Animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;

– Cães devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal;

– Cães bravos ou mordedores devem utilizar focinheira apropriada;

– Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.

Siga o Rnews nas redes sociais