Vacinação antirrábica depende de repasse de doses da União e Estado

Com base nas várias reclamações de leitores do jornal Regional News que encaminharam e-mails e mensagens questionando o porquê o município não realizou a ação ainda, a reportagem procurou a prefeitura e a explicação foi dada pelo prefeito Gersinho Romero.

De acordo com ele, o Ministério da Saúde não mandou a vacina para o Estado, logo os municípios também não receberam. “Temos um cuidado especial com a questão das vacinas. Haja vista a febre amarela. Quando o governo mandou as doses, nós já tínhamos vacinado 78% da população de Caieiras. Isso ocorre com todas as vacinações que o governo tem como meta que deve ser seguido pelos municípios. Só que agora, está com a mesma dificuldade enfrentada há oito anos, quando atrasou a campanha antirrábica”, disse Gersinho.

“Já oficializamos o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual e estamos aguardando. É uma vacina que a prefeitura não pode comprar porque tem uma privacidade em relação a industrialização da vacina. Infelizmente só podemos fazer a vacinação se recebermos a vacina do Estado. Fora isso, não conseguimos fazer absolutamente nada”, concluiu.