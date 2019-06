Vacina é importante e atua na prevenção de doenças

Por essa e outras, engana-se quem pensa que apenas as crianças devem ser vacinadas. Algumas enfermidades devem e podem ser prevenidas mesmo depois de adultos. Ao se vacinar, a pessoa está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença.

O período é de campanha da vacinação contra a gripe. Portanto, quem ainda não se imunizou, basta se dirigir a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.

De acordo com a Infectologista Amanda Nazareth Lara a vacina é a melhor forma de se prevenir de várias doenças infecciosas. “Não são todas as doenças, mas para as que existem é importante ter essa atualização vacinal”, explica.

Ampla proteção

Podem ser evitadas doenças como caxumba, coqueluche, diarreia por rotavírus, difteria, febre amarela, hepatite A e B, HPV, infecções pneumocócicas, gripe (influenza), meningite, paralisia infantil, rubéola, sarampo, tétano, varicela e algumas formas graves de tuberculose.

Crianças e adolescentes, por exemplo, devem tomar a vacina contra o HPV. Adultos também podem se vacinar para prevenir a hepatite B. E para os idosos, a partir dos 60 anos, é indicado a vacina contra gripe, provocada pelo vírus influenza. A campanha de vacinação contra gripe, aliás, está em andamento em todo o Estado e será prorrogada. Crianças, idosos e gestantes podem se proteger.

De acordo com o médico Esper Kallas, com a vacina é possível combater doenças transmissíveis desde a infância até a idade adulta, incluindo os idosos. “Minha dica é não perder as recomendações e calendários de vacinação para todas as idades”, afirma.