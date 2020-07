Vacina de Oxford gerou resposta imune contra covid-19

Mais uma boa notícia na busca pela cura do coronavírus foi divulgada nesta segunda-feira, 20. Segundo estudo publicado na revista científica The Lancet, a vacina da Universidade de Oxford em parceria com a biofarmacêutica anglo-sueca AstraZeneca teve bons resultados contra a Covid-19, O estudo foi do tipo randômico, com grupo de controle (que recebeu uma vacina de meningite) e cego (no qual os voluntários não sabem qual medicamento foi administrado), e realizado com cerca de 1.077 pessoas saudáveis. Os resultados são das fases 1 e 2 da vacina.