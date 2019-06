Vacina da gripe será ofertada a toda população a partir do dia 3

A vacina é gratuita e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul: o H1N1, o H3N2 e uma linhagem do tipo B.

Vale lembrar que os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos por influenza em todo o país, com 144 mortes. A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza teve início em 10 de abril em todo o país.

No Brasil, a escolha do público prioritário obedece recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. “Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias”, informou a pasta da Saúde.

Em Caieiras e região, interessados em tomar a vacina deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.