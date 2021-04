Vacina da gripe está disponível nas Unidades Básicas de Caieiras

A recomendação para quem tomou a vacina contra a Covid-19, só tome a da Influenza após 14 dias. Mas se você faz parte do grupo com direito a da Covid-19 nos próximos dias, dê preferência para esta imunização.

A vacina da gripe está disponível em todas as UBSs do município.

Calendário

• Primeira etapa: (12/04 a 10/05) – Crianças (6 meses a < 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde.

• Segunda etapa: (11/05 a 08/06) – Idosos com 60 anos ou mais e professores.

• Terceira etapa: (09/06 – 09/07) – Comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros, urbano e longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.