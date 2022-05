Vacina da gripe amplia público alvo a partir do dia 9 de maio

Muitas pessoas têm dúvidas sobre o intervalo das vacinas contra a Covid-19 e da gripe e é importante lembrar que os 15 dias só é válido para crianças de 5 a 12 anos. Para os demais grupos, não há prazo.

A campanha já está em curso e a partir de 9 de maio alcança indígenas, professores, pessoas portadoras de deficiência e com comorbidades.

No dia 16 de maio atenderá forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Procure a UBS mais próxima de sua casa.