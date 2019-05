UVS Essencis e a implantação do programa de coleta seletiva na cidade de Caieiras

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) determina que todo material produzido pelas atividades domésticas e comerciais que serão possíveis de coleta pelos serviços de limpeza pública, deve ser encaminhado para destinação final apenas quando não é possível seu reaproveitamento, seja por meio da reciclagem, da reutilização, da compostagem ou da geração de energia.

De acordo com a definição do Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo. De todo lixo produzido no Brasil, 30% tem potencial para ser reciclado, porém apenas 3% deste total é efetivamente reciclado. A reciclagem é uma excelente alternativa para a problemática de resíduos sólidos urbanos, alcançando a esfera ambiental, o âmbito social e o desenvolvimento econômico.

A UVS Essencis Caieiras tem oferecido soluções inovadoras para a mudança desse cenário com tecnologias de ponta para o tratamento, valorização e destinação adequada de resíduos. E por isso, em março de 2018, realizou em parceria com a Prefeitura Municipal de Caieiras o início da implantação do Programa de Coleta Seletiva na cidade.

O programa – iniciativa da Prefeitura Municipal de Caieiras – tem como objetivo implantar a política pública na cidade que ofereça melhor reaproveitamento dos resíduos gerados no município, além de gerar renda e empregos na cidade.

Até o momento, desde março de 2018, já foram implantados 5 PEVS – Pontos de Entrega Voluntaria para coleta dos materiais, nove escolas municipais participantes e mais de 4 toneladas de materiais recolhidos.

A UVS Essencis Caieiras empresa responsável pela coleta e destinação dos resíduos no município, apoia e investe no projeto através da doação de insumos como (lixeiras e sacos plásticos,) além da realização de palestras de educação ambiental com objetivo de conscientizar e despertar no cidadão o interesse pela reciclagem. As palestras são realizadas nas escolas participantes do projeto com o apoio dos agentes ambientais da Secretaria de Meio Ambiente do município de Caieiras e desde de 2018 já contou com a participação de mais de 500 pessoas entre professores, educadores, funcionários da limpeza, cozinha e pais dos alunos.

“Cada palestra realizada traz uma reflexão maior sobre a importância desta prática no Brasil e principalmente no meio em que convivemos. Os debates são capazes de gerar mudança de visão de todos aqueles que de alguma forma se preocupam com o meio ambiente”, afirma Nathalia Siqueira colaboradora da UVS Essencis Soluções Ambientais.