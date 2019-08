UVS Essencis e Termoverde Caieiras realiza Workshop de Sustentabilidade e Educação Ambiental

A ideia do evento surgiu no Programa Encontro com a Comunidade, que busca através do diálogo fortalecer o relacionamento com moradores do município de Caieiras.

O Workshop de Sustentabilidade e Educação Ambiental, tem como objetivo informar, conscientizar e proporcionar momentos de reflexão quanto ao tema de meio ambiente, entre eles o importante papel que a UVS tem desenvolvido no município com soluções sustentáveis para os resíduos que são recebidos na unidade.

O Workshop é divido em 3 encontros e apresenta temas como: O meio ambiente e sociedade, Políticas ambientais no Brasil – entre o discurso e a prática – e Gestão de resíduos e controles ambientais no brasil e no mundo.

O primeiro encontro realizado na última semana foi conduzido pela Consultora Ambiental Zulmara Salvador que trouxe à reflexão a importação do ser humano se reinventar diante de tantas possibilidades de consumo no mundo.

Participaram do encontro, integrantes do programa encontro com a comunidade, colaboradores do programa Portas Abertas da UVS Essencis e Termoverde Caieiras, Diretores e Professores da rede de ensino municipal além da presença de parceiros e formadores de opinião.

A liderança da UVS representada por Eduardo Azzari e Marcelo Camargo realizou a abertura do evento destacando a importância do desenvolvimento de programas como esse que visam a oferta de informação e conhecimento nos assuntos relacionados ao propósito da UVS.