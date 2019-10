UVS Essencis Caieiras participa do Dia Mundial da Limpeza na Represa Paiva Castro

A operação organizada pelo Parque do Juquery e Sabesp, contou com a participação das equipes das Secretárias do Meio Ambiente de Caieiras e Mairiporã, Guardas municipais de Franco da Rocha, Caieiras e Mairiporã, Secretária de Saúde de Franco da Rocha, departamento de transito de Mairiporã, Defesas Civil de Franco da Rocha, Mairiporã e Caieiras, das empresas Essencis, Adventure Cap, Centro Universitário UniSant’Ana, Corpo de bombeiros da Polícia militar, 26º batalhão da Polícia militar, complexo hospitalar do Juquery, Equipe Piratas de Caiaque e Secretária de Infraestrutura e turismo de Mairiporã.

O evento teve como principal objetivo a retirada de resíduos sólidos descartados no manancial de forma irregular, além de garantir a melhoria da qualidade das águas e sensibilizar a população sobre a importância dos serviços ecossistêmicos prestados pelo Parque Estadual do Juquery para São Paulo e região metropolitana. Já foram retirados mais de 35 toneladas de lixo da represa nos últimos anos.