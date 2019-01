UVS Essencis Caieiras e Termoverde realizam o Dia do Voluntariado

Aconteceu em outubro de 2018, o Dia do Voluntariado da UVS Essencis Caieiras e Termoverde Caieiras. Esta edição teve como objetivo apoiar a implantação do 3º PEV – Ponto de Entrega Voluntaria do projeto de Coleta Seletiva e também construir um espaço de lazer dentro do ginásio para a comunidade local.