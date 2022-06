Utilidade Pública: Rede elétrica será desligada para manutenção

De acordo com a postagem, no dia 29/07, o desligamento acontecerá na Avenida Paulo Brossard na altura do nº 2090, Jardim Vassouras e entorno das 9h30 às 11h00.

Já no dia 01/07, a suspensão da energia será na rua dos Tropeiros, 42, bairro Casa Grande e entorno, também no horário das 9h30 às 11h00.

