Uso do 13º salário pede planejamento. Primeira parcela deve ser paga dia 30

Para especialistas, o melhor jeito de usar o abandono não é sair gastando com o que vê pela frente, mas sim de que forma o dinheiro a mais pode ajudar a se livrar de questões financeiras, como débitos que se arrastam e deixam o nome negativado.

Quitar ou renegociar as dívidas devem estar entre as prioridades. A dica é deixar de lado aquelas que já estão planejadas no orçamento e priorizar pelas dívidas mais caras, ou seja, as que têm taxas de juros maiores, como crédito rotativo do cartão de crédito e cheque especial.

As despesas do início do ano como IPVA, IPTU, material escolar e férias não devem ser esquecidas e precisam constar no planejamento orçamentário de família.

Por fim, consumir com inteligência é sempre um bom negócio, alertam educadores financeiros. Portanto, utilizar o 13º salário para as compras não é nenhum crime se você estiver sem dívidas e com uma reserva de emergência. O importante é usar a renda extra de forma consciente. Para isso, planeje a compra com antecedência e pense no longo prazo.

Vale lembrar que a segunda parcela deve ser paga pelas empresas até 20 de dezembro.