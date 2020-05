Uso de máscaras será obrigatório em todo o estado de SP

De acordo com o governador João Doria, a regulamentação caberá às prefeituras, que definirão a fiscalização e a aplicação de penalidades a quem desobedecer a medida.

Lei também: Uso de máscara passa a ser obrigatório em Caieiras

Desde o dia 4, os passageiros do Metrô, CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, também foram obrigados a usar máscara.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de terça-feira, 5, e está alinhada com as ações do governo estadual para frear o ritmo de contaminação do COVID-19.