Uso de eletrônicos causa a síndrome Text Neck

Conhecida como “Síndrome cabeça de texto”, a Text Neck remete a uma dor na região cervical, podendo irradiar para ombros e todo o braço, mãos e cabeça. Esses sintomas, podem ser causados pelo uso excessivo e mal uso dos smartphones e demais equipamentos eletrônicos.

Embora seja um problema que já existia por outros motivos, com o advento do uso de smartphones e pela dependência destes equipamentos, houve um aumento expressivo de quadros dolorosos e complicações de correntes.

Os brasileiros, segundo as últimas pesquisas, acessam as redes sociais em média de três horas e meia por dia, normalmente com a cabeça muito inclinada para frente, posição extremamente desfavorável para a saúde da coluna cervical, já que fletida para frente, ela pode chegar a pesar 27 quilos, sustentados pela musculatura a volta do nosso pescoço. Essa posição, por longo tempo e ao longo dos dias, semanas e meses, pode causar a Síndrome Text Neck, com seus tão desagradáveis sintomas.

Segundo a fisioterapeuta Ana Gil, clientes cada vez mais jovens procuram atendimento com o relato de dores na coluna e disfunções relacionados ao uso excessivo dos celulares. “A orientação que costumamos dar aos pacientes, é para que reduzam o tempo de utilização dos tablets e smartphones e quando forem utilizar, busquem apoiar os braços e deixem a cabeça o mais para frente possível”, diz a especialista.

A região mais flexível da coluna é a cervical que consiste de 7 vértebras, discos intervertebrais entre elas que são responsáveis por absorver o impacto, músculos e ligamentos que ajudam a manter a coluna no lugar. Por essa razão, Ana ressalta que é preciso estar de olho na postura ao utilizar esses equipamentos que cada vez fazem mais parte de nossas vidas. “As crianças merecem uma atenção especial para evitar problemas posturais futuros e mais graves”, finaliza Ana Gil.