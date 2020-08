Usar celular carregando é perigoso

Com esses aparelhos cada vez mais fazendo parte da nossa rotina, se tornou normal utilizá-lo enquanto é carregado. Mas isso é perigoso e quem alerta é especialista em tecnologia da informação, André Castro.

Em entrevista ao site da Jovem Pan, ele recomendou desligar os aparelhos quando estiver chovendo e, principalmente, se tiver raios. Também fez uma ressalta em relação ao uso de carregadores piratas. Segundo o especialista, os produtos originais são homologados pela Anatel.

O choque elétrico com celular pode causar queimaduras cutâneas, lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias cardíacas e parada respiratória.

Portanto, nada de utilizar o aparelho ligado à tomada, principalmente em dia de tempestades; evitar carregar o aparelho em lugares com água ou objetos inflamáveis; jamais utilizar acessórios piratas, pois esses produtos não costumam ter itens fundamentais para a segurança de quem usa e não têm controle de qualidade e evitar carregar o celular com a capinha, já que a capa acaba fazendo o papel de um cobertor, impedindo a troca de temperatura do aparelho com o ambiente, resultando em superaquecimento, que pode causar incêndio ou explosão.