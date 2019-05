Universitária estuprada fará reconhecimento de corpos encontrados com bilhete

Um fato curioso, porém trágico cerca o caso da estudante de psicologia Andreza Nascimento, de 21 anos, que foi estuprada por três homens de quinta para sexta-feira, 3, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Ela fará o reconhecimento de dois homens encontrados mortos no bairro Jardim Peró, na mesma região, para confirmar se as mortes têm ou não relação com a violência sexual sofrida.