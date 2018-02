Unidades do Detran.SP fecham nos dias 12 e 13 de Carnaval

Os postos Poupatempo seguirão o mesmo calendário de funcionamento, então os serviços do Detran.SP oferecidos neles não estarão disponíveis nessas datas. Isso inclui Caieiras.

A partir de quinta-feira, dia 15 de fevereiro, todas as unidades abrirão em seus horários habituais, que podem ser consultados no portal www.detran.sp.gov.br ou pelo Disque Detran.SP.

A central telefônica do Detran.SP também estará indisponível nos dias 12 e 13, mas volta a atender às 7h do dia 14 de fevereiro. Para quem reside em São Paulo ou em municípios com DDD 11 o telefone de contato é o 3322-3333. Já quem mora nas demais localidades pode ligar no 0300-101-3333.

Confira na tabela abaixo como será o expediente: