Uma maravilha de mirra

De origem das regiões semidesérticas do Oriente Médio e do nordeste da África, a mirra é usada desde a antiguidade na medicina popular. As partes usadas para fins medicinais são as resinas que são extraídas quando a planta é cortada. Possui ação adstringente, antimicrobianas, anestésica, anti-inflamatória, antisséptica, aromática, cicatrizante, desinfetante, desodorante, fixadora, fungicida e rejuvenescedora.