Uma falha de energia paralisou a operação do Metrô de São Paulo

Foto: INTERNET

Por causa de uma falha de transmissão na rede elétrica, o Metrô foi obrigado a paralisar a operação na Linha 4, chamada: Linha Amarela do Metrô de São Paulo, na manhã de terça-feira, dia 13 de dezembro. A interrupção permaneceu por cerca de duas horas causando transtorno e medo aos usuários.

A assessoria da ViaQuatro, responsável por aquele trecho, divulgou nota dizendo que as fortes chuvas que caíram pela manhã foram as grandes vilãs da paralisação. Os usuários do serviço ficaram assustados e um deles chegou a acionar o botão de emergência pelo lado interno da composição. Certo era que a circulação de ar já se apresentava escassa e que alguma providência deveria ser tomada.

Assustados, alguns passageiros optaram por desembarcar na própria via férrea e depois caminhando para as plataformas que, com motivo, ficaram abarrotadas de gente. Em decorrência da falta de energia, até mesmo as escadas rolantes pararam de funcionar e os geradores não foram ligados, motivo que os elevadores também pararam.