Uma experiência maideniana

Foto: Divulgação

Iron Maiden recebe homenagem no Teatro Bravos

Imagina ouvir clássicos do Iron Maiden como “Aces High”, “Flight of Icarus”, “Wasting Love” e “Run To The Hills” com o peso das guitarras e a grandiosidade de uma orquestra sinfônica. Genial né?

Isso tudo rola no dia 1º de dezembro no Teatro Bravos, do Complexo Tomie Ohtake. O palco da zona oeste paulistana recebe em apresentação única o show “The Beast Experience & SP Pops – Iron Maiden Symphonic”.

Conhecido como um dos maiores grupos do Metal em todos os tempos, o Iron Maiden tem milhares de fãs ao redor do mundo e seus shows causam tremendo impacto visual, cênico e muita pirotecnia.

Tendo na bagagem discos emblemáticos, entre eles, “The Number Of the Beast” (1982) e “Piece Of Mind” (1985) o Maiden já veio ao Brasil inúmeras vezes com shows em estádios lotados, sempre muito concorridos. Em 2024 os caras devem aportar novamente na terra brasilis.

Criado em maio deste ano o espetáculo “The Beast Experience” objetiva reproduzir as apresentações sonoro/visuais dos britânicos levando os fãs a uma imersão no mundo “maideniano”.

No palco a banda formada por Raphael Mendes (vocal), Eric Claros (bateria), Guilherme Spilack (guitarra), Pedro Migliaci (guitarra), Danilo Bellintani (baixo) e Vinícius Barbosa (guitarra) reproduz com fidelidade os gestos, figurinos, instrumentos e atitudes do Iron.

Ladeando o sexteto a orquestra SP Pops, regida pelo Maestro Ederlei Lirussi, torna a apresentação ainda mais monumental.

O erudito e o metal se juntam neste espetáculo imperdível que abrangerá os mais de 40 anos de carreira do Iron Maiden.

SERVIÇO

THE BEAST EXPERIENCE & SP POPS – IRON MAIDEN SYMPHONIC

Data: 01 de Dezembro

Horário: 21h00

Classificação: Livre

Duração:120 min.

Local: Teatro Bravos – Complexo Tomie Ohtake

Endereço: Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos:

PLATEIA PREMIUM: R$ 120,00 (inteira) | R$60,00 (meia)

PLATEIA INFERIOR: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

BALCÃO: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

Inf: https://teatrobravos.com.br/iron-maiden-in-concert/