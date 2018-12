Uma escola que venceu os tempos

Que o Senhor renasça todos os dias no interior de cada um nós, trazendo-nos uma nova perspectiva de vida, fazendo com o brilho dos olhos das crianças ao verem o bom velhinho com suas lembranças nas costas, seja o mesmo brilho que anima a caridade em cada um de nós, para que possamos ver em nosso próximo verdadeiros irmãos.

O Espírito Natalino aqueça nossas relações, enternecendo nossos corações, fazendo relevar as mágoas que nos aprisionam a própria alma, tornando-nos algozes de nosso próprio futuro. Boas Festas a todos. Hoje e todos os dias de nossas vidas.