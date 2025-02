Uma declaração de amor ao teatro

Foto: Divulgação

Montagem traz o último texto de Jandira Martini e sua devoção aos palcos

Em cartaz no Teatro Tucarena, em São Paulo, o espetáculo “Jandira – em busca do bonde perdido” é inspirado na trajetória de vida e paixão pelo teatro da atriz Jandira Martini (1945-2024). Neste último texto, antes do falecimento em janeiro do ano passado, a também dramaturga, autora e encenadora mostra seu característico “senso de humor e fina ironia, lançando um olhar bem-humorado, poético sobre a finitude, rindo de si mesma e celebrando a paixão pelo próprio ofício”.

Natural de Santos, litoral de São Paulo, Jandira Martini teve uma carreira de enorme sucesso que lhe rendeu inúmeros prêmios no teatro e televisão. Ganhadora de um Molière, três Prêmios APCA, um Prêmio Qualidade Brasil e Prêmio Shell, Martini interpretou personagens memoráveis em folhetins da Rede Globo. Entre eles, Zoraide El Adib (O Clone), Puja (Caminho das Índias), Madame Gilda (Escrito nas Estrelas) e Salomé (Morde & Assopra).

“Jandira – em busca do bonde perdido” leva ao palco da zona oeste uma declaração de amor à vida na qual a narrativa transita entre realidade, autoficção, memórias, paixões e desafios da autora com olhar bem-humorado e poético sobre a existência.

Quem dá vida a todo esse turbilhão de emoções é Isabel Teixeira e a direção vigorosa de Marcos Caruso nos levam às experiências de Jandira Martini das descobertas da infância, passando pelos blocos carnavalescos em Santos, até os desafios pessoais e a dedicação ao teatro.

Para Marcos Caruso, o espetáculo é uma corajosa exposição, uma improvável abertura de sentimentos de uma das pessoas mais fechadas que conheceu.

“A peça fala de uma dor de todos nós, com um grau elevado de bom humor e poesia. O convite da Mesa2 e dos filhos de Jandira Martini (para dirigir) me permite continuar ao lado dela num ciclo iniciado em 1984 que resultou em muitas peças de teatro, roteiros de cinema, novelas e séries para TV. Uma escrita vitoriosa. Um grande acerto foi convidar Bel Teixeira. Bel respira e transpira teatro. Bel é Jandira”, atesta Caruso.

“Jandira – em busca do bonde perdido” fica em cartaz até 23 de fevereiro com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Jandira – em busca do bonde perdido

Temporada até 23 de fevereiro

Sextas, às 21h, sábados, às 19h e domingos, às 17h

Ingressos: R$100,00 e R$50,00 (meia)

Vendas https://bileto.sympla.com.br/event/98174?share_id=1 ou na bilheteria de 3ª a dom das 15h até as 20h

Duração: 70 minutos. Gênero: biografia. Classificação: 12 anos.

Teatro Tucarena

Rua Monte Alegre, 1024 (Entrada pela Rua Bartira) / Perdizes – SP Tel: (11) 3177-5555

Capacidade: 288 pessoas