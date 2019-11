Uma boa alimentação pede aspargo

A planta contém certo número de nutrientes, que desempenham um papel fundamental no funcionamento do organismo humano. Contêm vários aminoácidos e vitamina C, manganês, zinco e compostos que atuam como antioxidantes no corpo, restaurando as células e evitando a formação de radicais livres.

É rica em ácido fólico e complexo de vitamina B, o que é muito benéfico para a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de ataque cardíaco. Por outro lado, promove a divisão celular, e por isso é recomendado para mulheres que querem ter filhos ou já estejam grávidas, de modo a prevenir defeitos congênitos em bebês.

Este vegetal tem poder anti-inflamatório, sendo indicado para prevenção da artrite e osteoporose. Também diminui o risco de alergias, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e previne a constipação.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do aspargo para fins medicinais.