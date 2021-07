Uma banana para sua imunidade

De acordo com uma pesquisa japonesa, a banana, totalmente madura e com manchas escuras na “casca”, produz uma substância chamada “fator de neurose tumoral” que tem a capacidade de combater células anormais. Quanto mais madura é a fruta, melhor a sua capacidade anticâncer. Bananas com manchas escuras são mais alcalinas e oito vezes mais eficazes na melhoria das propriedades das células brancas do sangue do que no seu estado verde.

Comer uma ou duas bananas por dia vai aumentar a sua imunidade.