Uma apresentação monumental de Sarah Brightman

Neste sábado, 9 de maio, a dica é “Sarah Brightman: In Concert At The Royal Albert Hall”.

Considerado um momento histórico da cantora britânica o show aconteceu em 1997 num dos palcos mais importantes de Londres e será exibido pela primeira vez na íntegra, visto que nunca foi lançado em DVD.

Em noite memorável Sarah Brightman mostrou um repertório sublime com clássicos de sua carreira e musicais da Broadway dos renomados compositores Puccini, Gershwin, Delibes, Berstein e Andrew Lloyd Webber. Entre tantos momentos marcantes as presenças do tenor italiando Andrea Bocelli num dueto com Sarah interpretando “Time to Say Goodbye” e do britânico Lloyd Weber que, ao piano, acompanhou a cantora no tocante tema de “Whistle Down the Wind”.

Contudo o momento mais emblmático do concerto foi a apresentação do coralista Adam Clarke, na época um garoto de apenas doze anos. Seu dueto com Brightman em “Pie Jesu” é de arrepiar.

Segundo Sarah Brightman este periodo que vivemos é para reflexão e instrospecção e que seria agradável levar as pessoas de volta a tempos agradáveis e acolhedores.

“Espero que gostem e que sempre se lembrem que existe um mundo lindo lá fora e que ainda existe muito a ser vivido”, conclui a cantora.

O concerto será exibido no sábado, dia 9, às 16 horas no canal de Sarah Brightman no Youtube, às 16 horas. O link pra assistirem o show é youtube.com/SarahBrightmanMusic.

Sarah Brightman In Concert – Roteiro Musical

01. Overture: Capriccio Espagnol/Scena e Canto Gitano/Fandango Asturiano

02. Chanson Espagnol (from Les Filles de Cadiz)

03. O Mio Babbino Caro (from Gianni Schicchi)

04. Solveig’s Song (from Peer Gynt Suite No. 2)

05. Summertime (from Porgy & Bess)

06. Pie Jesu (from Requiem) – duet with Adam Clarke

07. Medley: Somewhere/I Feel Pretty/Tonight (from West Side Story)

08. Tu Quieres Volver

09. Who Wants to Live Forever

10. Whistle Down the Wind (from Whistle Down the Wind) – duet with Andrew Lloyd Webber

11. Overture/Wishing You Were Somehow Here Again (from The Phantom of the Opera)

12. The Music of the Night (from The Phantom of the Opera)

13. Time to Say Goodbye (Con Te Partiro) – duet with Andrea Bocelli

14. Don’t Cry for Me Argentina (from Evita)