Um vírus letal que ganhou aliados

A vacina ajudou, mas não é suficiente para evitar o contágio. Aliás, ela apenas minimiza os sintomas. Portanto, o alerta volta a ser ligado com o surgimento de variantes e não dá para baixar a guarda até por conta do Ômicron que já chegou chegando. Para piorar, a Influenza se apresenta com tudo e exige atenção.

Uma solução para os casos está longe do fim e isso precisa ficar claro a todos. As festas de fim de ano contribuíram para aglomerações, mas é preciso entender que a vida é mais importante que qualquer outra coisa e isso está deixando a todos bem cansados, é verdade. Bem como não dá para aceitar que o comércio volte a ser fechado e prestadores de serviços amargando dificuldades financeiras enquanto eventos esportivos ou baladas desafiam a importância da vida.

Falta contribuição, inclusive de quem nos representa. Mas por se tratar de Brasil, pouco se pode esperar. Não à toa, é um dos poucos países que precisou a abertura de uma CPI para investigar negacionismo, corrupção, negociatas e outras irregularidades envolvendo a Covid-19.

Lutamos pela vida e a política aparece também nesse momento como protagonista de uma triste situação que deve continuar dizimando vidas em todos os estados brasileiros.

Voltar ao normal vai ser difícil se não houver um planejamento e a colaboração mútua. É duro ter de noticiar dia a dia mortes pela doença e pior, quando tudo parece querer melhorar, um tombo promove nova alta de casos. Mas não tem outro jeito de chamar atenção para o problema se não for assim. Não dá para continuar brincando e desdenhando da pandemia que só ganha força com a irresponsabilidade de tantos.

Em meio a trancos e barrancos chegamos até aqui. Vamos nos esforçar mais um pouco para tudo volte ao normal.