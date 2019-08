Um super tributo ao Fleetwood Mac

Brincadeiras à parte no próximo dia 15 de agosto o Espaço das Américas recebe para uma única apresentação o Rumours Of Fleetwood Mac. Fica claro que prestam tributo ao gigante Fleetwood Mac, grupo fundado em 1967 e considerado um dos maiores nomes do rock anglo-americano.

Liderado pelo baterista Mick Fleetwood a banda teve em suas fileiras músicos de peso do rock mundial, entre eles, Peter Green, Steve Nicks, Bob Weston e Lindsey Buckingham. Integrando o Rock and Roll Hall of Fame desde 1998 gravaram discos emblemáticos como “Mr. Wonderful” (1968), “Then Play On” (1969), “Kiln House” (1970), “Bare Trees” (1972), “Penguin” (1973), “Mystery to Me” (1973), “Heroes Are Hard to Find” (1974), “Mirage” (1982) e “Tango in The Night” (1987). Contudo o trabalho mais significativo do Fleetwood Mac foi “Rumours”, lançado em 1977. O álbum que teve produção de Ken Caillat e Richard Dashut, vendeu 40 milhões de cópias, liderou as paradas em vários países, além de ter recebido 19 discos de platina RIAA, a Associação Americana da Indústria de Gravação.

E como se não bastasse ainda faturou o Grammy de Álbum do Ano. Realmente imprescindível na prateleira de qualquer roqueiro. E exatamente esse disco será apresentado na integra pela Rumours of Fleetwood Mac. No repertório não vão faltar as clássicas “Go Your Own Way”, “Don’t Stop”, “Dreams” e “You Make Loving Fun”, “Everywhere”, “Albatross”, “Gypsy”, “Say You Love Me”, “Sara”, “Little Lies” e “Black Magic Woman”. Mais do que um tributo a Rumours of Fleetwood Mac fará a noite ser inesquecível nesta viagem no tempo. Imperdível.

Serviço

Rumours of Fleetwood Mac

Dia 15 de agosto – 21h30

Local: Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo

Classificação 14 anos

Ingressos: De R$ 60,00 a R$ 280,00

www.espacodasamericas.com.br