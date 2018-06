Um soluço para o bem

O preço dos combustíveis facilmente superou os valores praticados antes das paralisações não nos permitindo compreender a fisiologia da intervenção popular. Muito, ainda, para piorar as circunstâncias, ainda se dispunham a pagar preços superiores, no apagar das luzes quando vinha já a preocupação com a rotina do dia posterior, certamente ainda refletida pelo auge da paralisação. E o pior meus amigos, o pior é que sequer conseguimos estabelecer quais as reais causas dos movimentos e das reações que causaram. Não, o Brasil não é um país para principiantes. Força. A mudança passa por nós. Está passando.