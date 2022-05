Um passo ainda mais desafiador

Nova ‘cara’, um novo formato, mas com a seriedade de sempre. A edição nº 1608 do jornal Regional marca o começo de um novo trabalho que será desenvolvido na região onde atuamos há mais de 30 anos, de forma mais leve, porém sem deixar de desempenhar seu papel como um meio de comunicação com que faz a ponte entre o cidadão e as autoridades constituídas.