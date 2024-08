Um pai de outro mundo no J. Safra

Foto: Divulgação

Marcelo Serrado protagoniza comédia falando do pai contemporâneo

A partir de 16 de agosto o Teatro J. Safra, em São Paulo, recebe para curta temporada o espetáculo “Um pai de outro mundo”. Texto escrito pelo ator Marcelo Serrado em parceria com a dramaturga Cláudia Mauro mostra os perrengues do pai moderno falando com “delicadeza e humor sobre a transformação em mão dupla entre pais e filhos”.

Com direção de Marcelo Saback “Um pai de outro mundo” foi inspirado nas vivências e relatos de pais contemporâneos e nas situações inusitadas, cômicas, dúvidas e angústias de uma vida cheia de demandas, aprendendo e se transformando pelos variados desafios de cada fase dos filhos.

No palco, durante 70 minutos, Marcelo Serrado vive Paulo Hernesto “um cantor de jingles, e pai de uma menina pré-adolescente, fruto do seu primeiro casamento. Um dia recebe da atual mulher a notícia: será pai de gêmeos. Os filhos chegam revolucionando a rotina”.

“É uma comédia que fala da relação do pai com seus filhos: uma filha pré-adolescente e filhos gêmeos. Eles modificam a vida desse pai, um cantor de jingles classe média, com um casamento que tá meio lá, meio cá, eles fazem terapia de casal. Ele está sem dinheiro, e acaba tendo que ter uma relação muito constante com os filhos. Eu faço todos os personagens. Os filhos, o pai, a mulher, e depois estes mesmos filhos quando mais velhos. É uma comédia que acho que pode emocionar muito. Fala desse pai de hoje, que tem que estar com os filhos também. O público tem tudo para gostar e se identificar com essa comédia tão atual”, conta Serrado.

“Um pai de outro mundo” fica em cartaz na zona oeste da capital paulista até 8 de setembro com sessões às sextas, sábados e domingos.

SERVIÇO

Um pai de outro mundo

Com Marcelo Serrado

Estreia: 16 de agosto – Temporada até 8 de setembro

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 70 minutos

Sextas-feiras e sábados: 21 horas e domingos: 19 horas

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=495