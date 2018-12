Um novo ciclo que se inicia

Brindar a vida é saudar a oportunidade única de estar presente em mais uma virada de ano. A alegria paira no ar. Independente de comemorar na praia, no salão, em casa ou pelas ruas, o importante é estar receptivo a tudo o que o ano novo reserva.

Como uma caixinha de surpresas, é possível esperar de tudo. Que se aguarde, então, o bem, o acerto nas ações, o sucesso e a prosperidade sem limites para o crescimento do ser humano. Todo cuidado é pouco. É importante não extrapolar, tampouco deixar de lado a ética e o respeito ao próximo.

Iniciado um novo período, há de se consertar os erros, festejar os acertos e, pelo menos, programar o que se espera de melhor no ano que está começando. Fazer um balanço geral do período que passou também não faz mal a ninguém. Por mais que pareça complicado, é saudável vasculhar as ações praticadas até encontrar aquela cujo significado tenha proporcionado um valor eloquente no sentido de permitir sentir-se orgulhoso de si mesmo.

Passaram-se 365 dias e é praticamente impossível que alguém tenha vivido todo este período sem alcançar realizações. A vida não é uma brincadeira e ninguém está por aqui a passeio. Se as conquistas pessoais ainda não foram as mais almejadas, o empenho profissional deve ter sido iluminado e vice versa. Sempre existe um momento de glória no decorrer do ano. A iniciativa pode ter segundos, mas vai ficar marcada para sempre na memória de quem praticou, ou na de quem foi alvo da ação certeira. Desprezar o que é ruim já significa um passo à frente.

A vida é assim, por mais simples que pareça é uma via de mão dupla, em que são trocadas e compartilhadas experiências que sempre levam à evolução.

Quando se acredita no êxito e se objetiva a meta desejada, fica fácil vencer os obstáculos e construir a vitória. Considerando todas estas reflexões, é imprescindível a concordância de que o ano novo deve ser recebido com o entusiasmo de empreendedor que busca vencer, seja com a inocência de uma criança, seja com a experiência de um ancião.

Misturado a tudo isto a alegria, a garra e a coragem, 2019 será um ano de sucesso para todos que acreditam nesta nova oportunidade. Ela está chegando e tem início à meia noite do primeiro dia do ano.