Um marco do jornalismo brasileiro

Foto: Divulgação

Série Notícias Populares mostra bastidores do tabloide sensacionalista

Quem tá na casa dos sessenta anos deve, em algum momento da vida, ter folheado as páginas do jornal “Notícias Populares”. Caracterizado pela linguagem singular, com muitas gírias, manchetes chamativas e bombásticas, noticiando crimes violentos o NP circulou de 1963 a 2001.

Sua linha editorial simples e direta e modo de comunicar com o leitor foi um marco jornalístico trazendo matérias que chamavam atenção de todas as camadas sociais, especialmente as mais humildes.

O NP pertencia ao Grupo Folha de S. Paulo e teve na sua redação nomes de peso do jornalismo como Álvaro Pereira Jr e Gugu Liberato, antes de se tornar apresentador do SBT. Para mostrar um pouco os bastidores da “loucura” que era o NP o jornalista André Barcinski juntou forças com o cineasta Marcelo Caetano criando a ficcional série “Notícias Populares”, dividida em sete episódios.

O primeiro estreou em 29 de setembro, sendo que cada novo episódio irá ao ar às sextas-feiras, às 22h30 no Globoplay e Canal Brasil.

A série nos transporta aos anos 90 abordando com bom humor as principais histórias do jornal, entre elas, a marcante saga do Bebê Diabo. Protagonizada por Luciana Paes a trama traz no elenco Ana Flávia Cavalcanti, Ary França, Rejane Faria, entre outros.

“A ideia foi ter uma grande reportagem do ‘NP’ por episódio, além, é claro, de retratar os próprios personagens do jornal”, afirma Barcinski.

Na busca pelas histórias foram realizadas pesquisas em mais de 1000 exemplares do jornal e várias entrevistas.

“Entrevistamos, entre outros, Paulo César Martin, que era editor de esportes e um grande colecionador de ‘causos’ da redação, a jornalista Laura Capriglione, que foi editora do jornal”, conclui o jornalista

Ana Flávia Cavalcanti interpreta a colunista social Greta Von, cujo personagem foi inspirado em Tânia Voss, primeira jornalista negra do país a cobrir o mundo das celebridades.

De acordo com Tânia Voss, que fez parte da redação do Notícias Populares nos anos 90 após a saída de Gugu Liberato, sua entrada no NP marcou um período de transformação e renovação no tabloide.

“Foi criado um novo projeto gráfico, a chegada dos computadores na redação, nova linguagem de texto com nova colunista que falasse do mundo artístico e que ainda não fosse famosa e não tivesse o rabo preso. Gugu Liberato havia abandonado o posto de colunista e nasceu Tânia Voss após passar por testes exigidos pela editora”, conta a jornalista.

SERVIÇO

Série Notícias Populares

Todas às sextas – 22h30

Globoplay e Canal Brasil