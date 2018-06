Um jucá para uma boa saúde

Antioxidante, inibe a ação dos radicais livres, retardando o envelhecimento precoce das células e prevenindo problemas como doenças do coração, diabetes, gota, reumatismo e artrite.

O chá deste fruto é indicado no auxílio do tratamento de infecções bronco-pulmonares, tosse, asma e na eliminação do catarro nos pulmões. Trata ainda das infecções gastrointestinais, disenteria, cólica intestinal e hemorroidas.

Por ser um calmante natural auxilia em casos de insônia e ansiedade. Já o seu poder afrodisíaco estimula o desejo sexual. Externamente, o gargarejo com esta infusão trata os casos de gengivite amigdalas inflamadas.

A ingestão do chá deve ser moderada. É contraindicado para lactantes e mulheres grávidas. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar o jucá para fins medicinais.